Scuola: Bianchi, ‘vaccinato 85,5% personale scolastico’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Dati alla mano ad oggi “si è vaccinato l’85,5% del personale scolastico”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto in diretta a Tgcom24. “Ci sono però – ha ammesso – delle grandi differenze regionali, ad esempio la Sicilia ha un numero molto più basso. Mi sento con con assessori regionali – ha aggiunto Bianchi – e dicono che forse c’è un problema di rilevazione, cioè sono stati fatti molti vaccini senza domandare la professione, ma io credo che sia assolutamente evidente il dato: siamo all’85,5% un numero straordinariamente più alto della media nazionale”.

“Questo vuol dire – ha ribadito – che noi continuiamo a fare appello a tutti per vaccinarsi, che è il vero strumento con cui noi possiamo essere sicuri nel paese e quindi anche in quelli che sono i luoghi più sicuri del paese che sono le nostre scuole, su questo ricordo che è un problema di omogeneizzazione fra diverse regioni e, soprattutto tra diverse province. Ma non dimentichiamo il dato da cui partiamo: siamo all’85,5%, molto più alto della media nazionale”