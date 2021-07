Scrittori: è morto Henri Vernes, il creatore dell’avventuriero Bob Morane

Bruxelles, 27 lug. – (Adnkronos) – Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore belga Henri Vernes, famoso per aver creato il personaggio dell’avventuriero, reporter ed esploratore Bob Morane, uno dei maggiori successi europei di fantascienza, è morto domenica 25 luglio all’età di 102 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua casa editrice, Le Lombard di Bruxelles. Era nato come Charles-Henri Dewisme a Ath, in Vallonia, il 16 ottobre 1918

Nel 1953 Vernes creò per la casa editrice belga Marabout il personaggio di Bob Morane, protagonista del romanzo “La valle infernale”, in cui combatte in Nuova Guinea contro temibili trafficanti di smeraldi. Fu un successo immediato e da allora Bob Morane ha vissuto più di duecento avventure, portando il lettore in mondi paralleli e viaggiando nel tempo.

Dal 1960 oltre ottanta avventure sono state adattate a fumetti, disegnate in successione da Dino Attanasio, Gerald Forton, William Vance e altri e apparse sulle riviste “Pilote” e “Tintin”. In Italia i fumetti di Bob Morane sono stati pubblicati dagli anni Settanta dall’editore Fratelli Crespi, in particolare nella collana Albi Ardimento. Nel 2016 la casa editrice Nona Arte ha pubblicato il primo volume di una riedizione cronologica e integrale delle avventure di Bob Morane.