Olimpiadi: Cio ‘preoccupato’ per il ritiro dei due judoka prima dell’incontro con Israele

Tokyo, 27 lug. (Adnkronos) – Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha detto di essere “preoccupato” per il ritiro di due judoka dalla competizione ai Giochi di Tokyo in vista delle partite con un atleta israeliano. Il principale funzionario del Cio James Macleod ha detto ai giornalisti che l’organizzazione “prenderebbe provvedimenti” in caso di “flagrante abuso della Carta Olimpica”.

Nella classe -73kg, l’algerino Fethi Nourine si è ritirato dal suo primo turno con il sudanese Mohamed Abdalrasool per evitare un potenziale incontro al secondo turno con l’israeliano Tohar Butbul. Abdalrasool si è poi si è ritirato prima del suo incontro con Butbul. Nourine ha detto alla televisione algerina che era dovuto alla sua fede nella causa palestinese ed è stato successivamente sospeso dall’organo di governo IJF e mandato a casa. Abdalrasool non ha fornito una motivazione pubblica per il trasferimento. “Indagheremo su qualsiasi cosa ci venga segnalata e lavoreremo con il Comitato olimpico nazionale e le Federazioni Internazionali caso per caso”, ha affermato Macleod. “Il Cio è stato molto chiaro sul fatto che la non ci si tira indietro sull’autonomia e contro la discriminazione”.