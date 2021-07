Tokyo, 27 lug. – (Adnkronos) – “Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere”. La ginnasta statunitense Simone Biles spiega così il suo forfait per la prova a squadre. La Federazione statunitense aveva parlato di “un problema medico” e che le condizioni della Biles sarebbero state valutate giorno per giorno.