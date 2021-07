Olimpiadi: Biles, ‘devo concentrarmi sulla mia salute mentale’ (2)

(Adnkronos) – “Non ho più fiducia in me stessa come prima. Non so se è una questione di età. Sono un po’ più nervosa adesso quando salgo in pedana“, aggiunge la pluricampionessa olimpica prima di scoppiare in lacrime: “Sento che non mi sto divertendo più come prima. So che questi sono i Giochi, volevo farli, ma in realtà sto partecipando per altri, più che per me. Mi fa male nel profondo che fare ciò che amo mi sia stato portato via. Non appena salgo in pedana siamo solo io e la mia testa… e lì ci sono demoni con cui devo confrontarmi“.