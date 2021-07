Covid: bimba morta a Palermo, medico ospedale ‘variante Delta colpo grazia, vaccinare giovani’

Palermo, 27 lug. (Adnkronos) – “La variante Delta del Covid è stata il colpo di grazia per la bimba, ha una elevata contagiosità, purtroppo e la piccola aveva già equlibrio precario”. A parlare in una intervista all’Adnkronos è Marilù Furnari, la responsabile della direzione medica dell’ospedale dei Bambini di Palermo dove oggi è morta la bambina di 11 anni per la variante Dekta Covid. La piccola era affetta da una rara patologia autoimmune. “Dobbiamo cercare di non abbassare assolutamente la guardia – dice la dottoressa – vedo in giro troppe persone senza mascherine con grandi assembramenti. Bisogna lavarsi spesso le mani, perché i casi stanno raddoppiando. Se continua così tra due mesi siamo punto e a capo”.

“Purtroppo abbiamo troppa gente che ancora non si vaccina – denuncia la dottoressa Furnari – se continua così in due mesi siamo punto e a capo. Perché abbiamo ancora molta gente che non si vaccina”. Alla domanda se i genitori e la sorella della piccola non sia siano vaccinati perché no vax replica: “Non solo, ma ritengo che non lo abbiamo fatto perché siano no vax, hanno seguito la scienza in questi giorni. Li ho visto veramente affranti”. Peraltro i genitori non hanno potuto vedere la piccola proprio perché per il Covid è vietato. La piccola è arrivata in gravi condizioni ed è stata subito intubata.