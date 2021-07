Calcio: Consiglio Federale Figc, su esclusioni e ripescaggi si aspetta 2 agosto

Roma, 27 lug. – (Adnkronos) – Il Consiglio federale ha deciso di aspettare per definire gli organici dei campionati professionistici. “Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare -ha spiegato Gravina nella conferenza stampa dopo il Consiglio-. Ci sembrava giusto ed opportuno aspettare il 2 agosto per la concessione delle licenze nazionali”.

Le società bocciate, che sono il Chievo in Serie B, Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese in Serie C dovrebbero fare ricorso al Tar del Lazio. Il Consiglio Federale ha anche dato delega al presidente federale, Gabriele Gravina, insieme ai presidenti delle componenti, per procedere al completamento delle vacanze di organico attese le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni e le eventuali impugnazioni al Tar con richiesta di provvedimento monocratico.