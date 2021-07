Tokyo 2020, tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Fabio Fognini e Camila Giorgi avanzano agli ottavi di finale nel torneo olimpico di tennis Tokyo 2020. In campo maschile il 34enne Fognini, numero 31 del ranking Atp e testa di serie numero 15 nel tabellone dei Giochi, ha sconfitto il bielorusso Egor Gerasimov per 6-4, 7-6 (7-4). Agli ottavi, Fognini troverà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev, n.2 del ranking e del seeding, e l’indiano Sumit Nagal, n.160 Atp.

Tra le donne l’azzurra Giorgi, n.61 del ranking Wta, ha dominato la sfida con la russa Elena Vesnina, attualmente numero 303 del mondo: 6-3, 6-1 il punteggio a favore della marchigiana in un’ora e 24 minuti di gioco. Prossimo ostacolo per la numero uno azzurra sarà la vincente del match tra la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding, e la spagnola Carla Suarez Navarro, n.205 Wta.