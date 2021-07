Tiro a volo, Diana Bacosi argento nello skeet

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Diana Bacosi ha conquistato l'argento nella prova di skeet femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. L'oro è andata all'americana Amber English, bronzo alla cinese Meng Wei. "Dopo cinque anni siamo ancora qui. Avevo ancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare, quindi sono più che soddisfatta – racconta dopo la gara -. Negli ultimi 10 piattelli la testa mi ha giocato un brutto scherzo, ma la medaglia è arrivata". Arriva anche una dedica. "Questo argento e' per tutti gli italiani che in questo periodo hanno sofferto tanto. Durante la pandemia ho passato un periodo brutto e non e' stato semplice".

