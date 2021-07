Incendi: Castaldo, ‘dramma per Sardegna, siamo uniti, non siete soli’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sono ore drammatiche per i cittadini sardi e per una delle terre più belle del mondo. Gli incendi stanno devastando una regione meravigliosa, provocando un danno enorme in termini ambientali ed economici. Il mio pensiero e la mia vicinanza, in questo momento doloroso, vanno alle donne e agli uomini dei vigili del fuoco, e a tutte le persone impegnate nell’aiutare la popolazione colpita dagli incendi. Siamo un popolo unito, non siete soli”. Lo scrive in un tweet il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo (M5S).