Covid: Meloni, ‘dubbi su vaccini adolescenti, Ue in ordine sparso perché no certezze’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Mi si dice per i mezzi pubblici e riaperture delle scuole cosa si sta facendo? La campagna vaccinale procede bene, siamo una delle due nazioni in Europa che per accedere alla vita sociale richiede il green pass e mi si parla ancora di Dad? Vogliamo impedire ancora una volta ai ragazzi di andare a scuola, garantirgli una vita sociale?”. Così Giorgia Meloni, intervenendo a Morning news su Canale 5.

Sui vaccini agli “adolescenti io ho dei dubbi – ammette – in Francia li sconsigliano sotto i 15 anni, in Germania sotto i 17, l’Ue va in ordine sparso perché non si hanno certezze su questo. Sui giovanissimi sarei prudente, piuttosto lavorerei per mettere in sicurezza scuole e trasporti”, rimarca ancora Meloni.