Calcio: ecco ‘il calciatore’, la nuova app dell’Aic

Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – L’Aic lancia “Il Calciatore”, la nuova App Ufficiale dedicata a tutti gli appassionati di calcio che desiderano riscoprire i valori dello sport attraverso le voci dei protagonisti passati, presenti e futuri, con video, interviste, foto e contenuti esclusivi.

Tutti gli associati avranno libero accesso all’area riservata “Per Te”, uno strumento pensato per restare ancora più vicino ai calciatori e alle calciatrici, che da oggi potranno consultare i propri documenti personali, controllare il calendario delle scadenze, richiedere informazioni o godere delle vantaggiose convenzioni di AIC direttamente dal loro dispositivo mobile.

“Abbiamo voluto raggiungere i nostri associati con modalità diverse, mantenendo con loro un rapporto diretto, di maggiore immediatezza” sottolinea il Presidente AIC Umberto Calcagno. “Parliamo di un progetto incentrato sull’inclusività, un valore che abbiamo voluto esprimere anche con il nuovo payoff #noisiamocalcio, perché siamo orgogliosi di fare parte di questo mondo e ci impegniamo ogni giorno per fare la nostra parte al meglio”. L’app è completamente gratuita e disponibile sia per iOS sia per Android.