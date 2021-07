Vaccini: Fratoianni, ‘Salvini non confonda libertà coi No Vax, liscia pelo a rabbia’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Salvini ha visto piazze sorridenti. Noi abbiamo visto Forza Nuova e Casa Pound alla testa delle manifestazioni, insulti alla stampa e agli scienziati e indecenti paragoni tra il green pass e le leggi razziali. La libertà è una cosa troppo seria per confonderla con queste manifestazioni”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Il problema vero – prosegue il leader di SI – è che fatichiamo ancora con le forniture dei vaccini dipendenti come siamo dalle grandi multinazionali di Big Pharma, i tamponi restano costosi e il ritardo sulle scelte necessarie al rientro in presenza nelle scuole è clamoroso. Ma occuparsi di questo richiederebbe scelte coraggiose e serie. Lisciare il pelo alla rabbia, alla paura e alle follie antiscientifiche – conclude Fratoianni – è molto più semplice e conveniente”.