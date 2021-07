Tokyo 2020, Italia a 4 medaglie: bronzo per Giuffrida e Longo Borghini

(Adnkronos) – Italia a 4 medaglie a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Per Borghini si tratta del secondo bronzo olimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d’Argento all’olandese Annemiek van Vleuten.

A regalare un altro bronzo all’Italia è nei -52 kg del judo. L’azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l’ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi.

“Ho corso più di cuore che di gambe. E’ stata una gara sofferta, segnata da un clima poco gentile e da tanto tatticismo. L’Olanda pensava di avere in mano la situazione, invece l’austriaca ha anticipato tutte. Annemiek Van Vleuten pensava di aver vinto. Ma questo è il ciclismo, sono contenta di aver fatto un buon risultato. Quando indosso la maglia azzurra è sempre uno stimolo in più”. ha detto Elisa Longo Borghini dopo aver vinto il bronzo. “Io sono fatta così, mi piace mettere giù la testa e lavorare, e non fare tante scene -ha aggiunto l’azzurra – Cerco di fare il mio lavoro al meglio, arriverà il giorno in cui vincerò un oro olimpico ma sono felice così. Oggi ho corso con tutte le persone che mi vogliono bene nel cuore. Volevo regalare loro la gioia di una medaglia”.