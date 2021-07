Tokyo, 25 lug. – (Adnkronos) – “E’ stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto? Non so davvero perché mi abbiano squalificata”. Queste le parole di una delusa Benedetta Pilato dopo la squalifica in batteria nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Ho comunque nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so”, conclude la 16enne tarantina ai microfoni di Rai Sport.