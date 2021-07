Olimpiadi: in arrivo tifone Nepartak, programma a rischio modifiche

Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) – Gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 hanno iniziato a riprogrammare gli eventi a causa del tifone Nepartak che si sta avvicinando alla capitale nipponica dove dovrebbe arrivare martedì. Le autorità meteorologiche hanno anticipato l’arrivo di forti piogge, venti di burrasca e onde alte che potrebbero colpire la regione già da lunedì in poi. Il canottaggio ha spostato tutti gli eventi del lunedì alla domenica e anche il martedì è stato cancellato con gli eventi spostati al mercoledì.

Altri sport all’aperto potrebbero seguire lo stesso iter, gli organizzatori sono in stretto contatto con le federazioni sportive per la riprogrammazione e la modifica del programma. Per ora gli atleti hanno dovuto fare i conti principalmente con le alte temperature e l’umidità, con il tennis che ha applicato le sue regole sul caldo estremo con pause di cambio più lunghe e una pausa di 10 minuti prima del terzo set.