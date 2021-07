Incendi: Sibilia, ‘in Sardagna in arrivo rinforzi di 2 Canadair oggi e 2 domani’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Nella provincia di Oristano sta per essere attivata la dichiarazione di emergenza a seguito degli incendi boschivi in atto. A coadiuvare il dispositivo nazionale aereo di lotta antincendio, composto da 8 Canadair, tutti operanti al momento nella regione Sardegna, sono in arrivo dalla Francia, nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile, i rinforzi di 2 Canadair, con equipaggio di 10 piloti e 15 tecnici, che faranno base ad Alghero. La Protezione Civile ha poi richiesto un ulteriore modulo europeo, formato di 2 ulteriori Canadair sempre al meccanismo europeo, che arriveranno domani dalla Grecia a supporto dei nostri operatori”. È quanto fa sapere il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, che sta seguendo dalla scorsa notte l’evoluzione dell’emergenza incendi in corso in Sardegna.