Pd: Orlando, ‘un nuovo vocabolario e un nuovo patto sociale per tornare a vincere’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Come costruire la vocazione maggioritaria per sedere al tavolo e costruire un nuovo patto, e poi come si fa quel patto. Sono le condizioni per un passaggio simile a quello che è stato per il successo del ’96, sapendo che la storia non si ripete”. Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento all’Assemblea di Radicalità per ricostruire.

“La vocazione maggioritaria passa per la ricostruzione anche di un semplice vocabolario che rimetta dei titoli come salario, politica industriale, protezione, redistribuzione. Senza questo non si torna nelle periferie, ci si può tornare ma a dire che? Senza una proposta sulla casa è difficile rivolgersi ai giovani o andare nelle periferie”, ha spiegato il ministro del Lavoro.

“Questi sono temi che dobbiamo rapidamente affrontare, spero che le Agorà siano l’occasione per fare questo. La sarebbe stato un Congresso, ma non siamo in una fase normale. Ma non possiamo più rinviare questo appuntamento, girarci intorno”, ha proseguito Orlando aggiungendo: “Lo dico con franchezza, dobbiamo anche ricontestualizzare il ragionamento sul patto che vogliamo costruire. Se oggi ci si risiede al tavolo con quelli del ’92-’96, quanta società si rappresenta? Il dubbio è che sia molto meno. C’è il problema di costure un nuovo patto con Terzo settore, associazionismo, forme nuove di rappresentanza, cittadinanza attiva, beni comuni, il civismo. Questo è un lavoro che dobbiamo provare a fare molto rapidamente”.