Olimpiadi: Germania, polemiche social su divisa tedesca ‘medaglia d’oro di quella più brutta’

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – La divisa olimpica della Germania per i Giochi di Tokyo 2020 non è piaciuta ad alcuni atleti e utenti dei social media dal paese e dall’estero. “Chi è responsabile di questo vestito. Andiamo…”, ha detto il giocatore di basket olimpico Maodo Lo su Instagram a proposito del vestito verde menta con un gilet piuttosto stravagante e scarpe color neon. Il compagno di squadra Niells Giffey si è detto d’accordo, chiedendo ai produttori Adidas e Team Germany “chi l’ha pensata?”

Anche gli utenti di Internet non sono rimasti colpiti positivamente durante la cerimonia di apertura. Uno ha twittato che “nessuno può toglierci la medaglia d’oro per la divisa più brutta”, e un altro ha aggiunto: “puoi fare affidamento sull’insipidezza delle divise tedesche ai Giochi Olimpici”. L’abbigliamento controverso è stato commentato anche dalla Bbc durante la cerimonia di Tokyo. “Sto cercando di descrivere a mia moglie, che sta guidando, quanto sono pessimi gli abiti dei tedeschi. Mi mancano le parole”, un utente social citato dalla tv inglese. L’Adidas si è difesa, affermando che gli outfit sono stati creati insieme alla commissione degli atleti del Dosb ed hanno ricevuto molti feedback positivi quando sono stati presentati ufficialmente due mesi fa.