Governo: Toti, ‘Draghi non farà un partito, spero resti fino al 2023 per fare le riforme’ (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Concorde anche il direttore de La Verità Belpietro, che non vede spiragli per una nomina di Mario Draghi alla carica di presidente della Repubblica: “Creerebbe un problema a Palazzo Chigi, dovendo poi andare a cercare un sostituto”.

“Questa è l’Italia dei due Presidenti: Draghi e Mattarella – ha chiuso De Angelis, vicedirettore dell’Huffington Post, rilanciando il dubbio con cui si è partiti nell’analisi e che si spera possa trovare una risoluzione nei mesi a venire-. In questa situazione c’è un paradosso: l’unico candidato condiviso è il Presidente del Consiglio, ma ha il problema di Palazzo Chigi. Chi può reggere una maggioranza così larga se lui va al Quirinale? E come si comporteranno le forze politiche sulla figura dell’attuale Premier?”