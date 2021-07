Olimpiadi: il Brad Pitt della canoa Daniel Watkins, ‘voglio rendere orgogliosa la Tasmania’

Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) – ‘Dan the van man’ Daniel Watkins, definito il Brad Pitt della canoa, farà il suo debutto olimpico ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il canoista gareggerà nello slalom di canoa maschile (C1), disciplina appresa nelle acque selvagge della Tasmania. Il suo background è diverso dalla maggior parte dei suoi rivali di Tokyo, che si sono avvicinati allo sport dello slalom in canoa in luoghi controllati simili al Kasai Canoe Slalom Course. “È completamente diverso”, ha detto il 25enne Watkins. “Il lato ricreativo del kayak è una mentalità, con obiettivi molto diversi: a volte si tratta di spingere oltre i limiti e trovare le più grandi acque bianche che puoi percorrere, ma altre volte si tratta solo di godersi il momento”.

“Nella canoa slalom, si tratta anche di godersi l’allenamento e godersi il momento, ma si tratta anche di spingere il più velocemente possibile”, ha spiegato Watkins da Tokyo. Il canoista trascorre molto tempo a vivere nel suo furgone, guidando attraverso la Tasmania alla ricerca della prossima sfida, una spiaggia appartata o semplicemente una splendida vista, da qui il nome ‘Dan the van man’ all’interno della squadra australiana. “Il massimo che ho fatto è stato stare tre mesi nel furgone, nel corso dell’anno. Farò due o tre settimane nel furgone e poi ci sono anche molti viaggi nel fine settimana”, ha raccontato l’atleta.

“È uno stile di vita che mi piace. È abbastanza economico e diverso”. I suoi capelli biondi e il bell’aspetto robusto lo hanno visto paragonare agli attori di Hollywood in particolare Brad Pitt e Chris Hemsworth dai membri dei media a Tokyo e Watkins sorrideva per il paragone. “Qualsiasi soprannome è buono”, ha detto. Per il canoista a cosa più importante è rappresentare la Tasmania sulla scena mondiale. “Sono un grande fan del mio paese natale e lo amo così tanto. Sono così orgoglioso di essere un Tasmaniano e di rappresentare la Tasmania qui”, ha detto Watkins. “Tutti sanno che è difficile farmi tacere sulla Tasmania”.