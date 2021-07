M5s: Renzi, ‘chiedo confronto all’americana in tv a Conte, se se la sente’

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Giuseppe Conte, quasi leader dei Cinque Stelle, mi ha attaccato, parlando dei miei contratti “da centinaia di migliaia di euro”. A Giuseppe Conte potrei proporre un dibattito sulle idee ma non vorrei metterlo in difficoltà (come si vede da questo video, l’ex collega ha idee e modi di esprimerle in linea con la tradizione grillina): dunque mi limito a chiedergli un confronto all’americana pubblico, in TV, sui miei contratti. E sui suoi contratti. E sui suoi rapporti. Io dico che ci divertiamo. Mi faccia sapere l’avvocato del popolo quando è disponibile, se se la sente. Io ci sono”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.