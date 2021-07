Covid oggi Calabria, 107 contagi: bollettino 23 luglio

(Adnkronos) – Sono 107 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio. Si registrano altri 5 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 1.244 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati processati 2.072 tamponi. Si registrano +65 guariti, +37 attualmente positivi, +34 in isolamento, +3 ricoverati. Terapie intensive stabili (per un totale di 5). L’Asp di Catanzaro comunica che degli otto positivi di oggi uno è un soggetto residente fuori regione.

L’Asp di Crotone, poi, comunica che dei 19 positivi di oggi tre sono migranti. Infine, l’Asp di Cosenza, a seguito di verifiche, comunica che dei 5 decessi inseriti in data odierna, uno è avvenuto oggi in rianimazione, 2 nel 2020 (il 3 marzo e il 2 dicembre) e 2 nel 2021 (il 4 febbraio e l’8 febbraio).