Covid Italia, 5.143 contagi e 17 morti: bollettino 23 luglio

(Adnkronos) – Sono 5.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 17 morti, che portano a 127.937 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 237.635 tamponi, il tasso di positività è al 2,2%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.304 (+70 rispetto a ieri), mentre scende a 155 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), con 10 ingressi nelle ultime 24 ore. I dati delle regioni:

LOMBARDIA – Sono 691 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registrano un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 33.815 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 36.163 tamponi, per un tasso di positività dell’1,9%. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri.

I nuovi casi per provincia: Milano: 203 di cui 98 a Milano città; Bergamo: 23; Brescia: 48; Como: 21; Cremona: 30; Lecco: 5; Lodi: 20; Mantova: 53; Monza e Brianza: 46; Pavia: 22; Sondrio: 2; Varese: 169.

VENETO – Sono 669 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 luglio in Veneto, nessun nuovo decesso. Lo ha comunicato il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. “Il totale di positivi in Veneto è vicino ai 9 mila, mentre sono 669 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza dell’1,79% sugli oltre 38 mila tamponi eseguiti – ha detto Zaia – Il totale delle vittime è invariato a 11.629″. Calano i ricoverati per Covid in ospedale: complessivamente sono 260 (-5): dei quali 242 (-5) in area medica, e 18, invariato, in terapia intensiva, mentre sono 22.258 i dimessi da inizio pandemia.

VALLE D’AOSTA – Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 luglio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi positivi portano il totale complessivo dei pazienti colpiti dal virus da inizio emergenza a 11.732. I positivi attuali sono 40, tutti in isolamento domiciliare, non risultano, infatti, pazienti ricoverati in ospedale. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i guariti sono saliti rispetto all’ultima rilevazione di due unità a 11.219. I casi complessivamente testati sono 69.787. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 473.

LAZIO – Sono 854 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 23 luglio 2021. Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 544.”

Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-96) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi (+62), 1 decesso, i ricoverati sono 183 (+33), le terapie intensive sono 30 (+1), i guariti sono 107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”, spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. “Isola di Ponza e San Felice Circeo fortemente attenzionate dalla Asl di Latina. E’ necessario evitare assembramenti”, avverte l’assessore. L’indice Rt nel Lazio è a 1,18%, “più basso della media nazionale”, rimarca D’Amato.

Per quanto riguarda i vaccini, oggi sono state superate 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino: oltre il 60% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale. Da ieri sera sono state effettuate 38mila nuove prenotazioni per la prima dose di vaccino. L’incremento medio giornaliero quadruplicato rispetto alla settimana scorsa.