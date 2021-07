Caso Maro’: per Girone interrogatorio di tre ore davanti a pm Roma

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – E’ durato circa 3 ore l’interrogatorio a piazzale Clodio del fuciliere di Marina Salvatore Girone, che ha risposto alle domande del pm Erminio Amelio. “Girone ha risposto a tutte le domande e siamo molto soddisfatti dell’atto istruttorio. Ci auguriamo che arrivi presto l’archiviazione, per chiudere una vicenda durata molti anni” affermano i difensori di Girone, gli avvocati Fabio Federico e Michele Cinquepalmi.

A piazzale Clodio è aperto un fascicolo di indagine dal 2012 per omicidio volontario dopo la morte di due pescatori al largo delle coste del Kerala, in India, a febbraio dello stesso anno. L’altro marò Massimiliano Latorre verrà sentito invece il prossimo 27 luglio.

I due marò furono già ascoltati dai pm di Roma il 3 gennaio del 2013 e nello stesso anno la Procura dispose una perizia sul computer e su una macchina fotografica che si trovavano a bordo della Enrica Lexie, la nave su cui erano in servizio Latorre e Girone.