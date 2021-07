Olimpiadi: Fioravanti, ‘nuoto azzurro sarà protagonista, importante partire bene’**

Roma, 22 lug. – (Adnkronos) – “Abbiamo una squadra molto competitiva che sicuramente sarà protagonista. Possiamo puntare su campioni già affermati come Federica Pellegrini, Paltrinieri, Detti e la Quadarella e giovani pronti a esplodere come Pilato, Martinenghi e Burdisso. Sarà importante partire bene sin dalle prime gare così il gruppo si può caricare e riuscire a dare il massimo come accadde a noi nel 2000”. Così all’Adnkronos Domenico Fioravanti, campione olimpico nei 100 e 200 rana ai Giochi di Sydney.

“Credo sarà molto difficile per i ragazzi ripetere le sei medaglie che conquistammo in Australia, quella fu una spedizione record -aggiunge Fioravanti-. Molto dipenderà da Paltrinieri perché lui al top della condizione poteva garantire 3 medaglie ma ora dopo la mononucleosi è un’incognita, perché ha perso degli allenamenti fondamentali a un mese dai Giochi. Speriamo abbia recuperato al 100%”.

“Federica non ha più niente da dimostrare, da quando vinse l’argento nel 2004 ad Atene ha sempre nuotato ai massimi livelli. Farà la sua quinta Olimpiade eguagliando un mostro sacro come Phelps, chiederle una medaglia sarebbe ingeneroso. E’ già nella storia ma sono sicuro che in vasca saprà emozionarci ancora una volta”, conclude il due volte oro olimpico.