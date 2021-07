Editoria: Ricardo Franco Levi confermato alla presidenza dell’Aie** (2)

(Adnkronos) – L’assemblea ha eletto anche i presidenti dei gruppi (che ricoprono anche la carica di vicepresidenti dell’Aie) in cui è strutturata l’Associazione: Maurizio Messina (Angelo Guerini Editore) è il nuovo presidente del gruppo Accademico professionale, Paolo Tartaglino (S. Lattes & C. Editori) è il nuovo presidente del gruppo Educativo, Diego Guida (Guida Editori) è confermato presidente del gruppo Piccoli editori e Marco Tarò (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) è confermato presidente del gruppo Editoria di varia.

L’Aie ha tra i suoi compiti quelli di tutelare gli editori e favorirne la crescita professionale, di promuovere iniziative che contribuiscano alla diffusione del libro, della lettura, del diritto d’autore e della cultura italiana in Italia e nel mondo. Le aziende associate rappresentano il 95% del mercato del libro in Italia.