Covid: Di Maio (Iv), ‘green pass obbligatorio per rappresentanti istituzioni’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Sono favorevole all’uso del Green Pass obbligatorio per svolgere alcune attività e per l’obbligo vaccinale di alcune categorie (personale sanitario e scolastico). Per questo ritengo che anche chi lavora nelle istituzioni, a partire dai membri del Parlamento e del governo, debba obbligatoriamente avere il Certificato verde per potere accedere ai propri uffici”. Lo scrive su Instagram Marco Di Maio, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.

“Il Green Pass è una garanzia di non contagiosità utile per proteggere la propria salute e quella degli altri. Non è una ‘restrizione’ della libertà, ma l’esatto contrario: è la garanzia della libertà per ciascuno di noi di poterci spostare, viaggiare, frequentare luoghi affollati, andare al lavoro senza correre rischi. Chi ha l’onore di rappresentare i cittadini in Parlamento, al Governo, nelle Regioni, nei Comuni, non solo dovrebbe essere tra i primi vaccinarsi, ma dovrebbe anche abbracciare l’ipotesi del Green Pass obbligatorio per svolgere alcune attività”, aggiunge.

“E tutti, a prescindere dai partiti, anziché cavalcare paure e preoccupazioni, dovrebbero spiegare agli scettici il valore di questa scelta per proteggere la nostra salute e il nostro futuro”, conclude Di Maio.

F