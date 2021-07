Roma, 21 lug (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza è “uno strumento utilissimo, ha avuto la capacità di aiutare, in un momento difficile, tantissime persone. Si può, se si vuole, aprire un dibattito per migliorare, non per cancellarlo. E’ stata una misura importante e straordinaria”. Lo ha detto Roberto Fico alla cerimonia del Ventaglio.