Rai: da ‘Tre piani’ di Moretti a ‘L’Ombra di Caravaggio’ di Placido, Rai Cinema svela il listino

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – È stato presentato oggi a Riccione, nel corso delle giornate professionali di Cinè, il listino Rai Cinema 01 Distribution. Un listino composto da 20 titoli che, rivolgendosi come sempre a un pubblico ampio, comprende il racconto dei maestri del cinema italiano, gli autori emergenti, le commedie di qualità e i grandi film internazionali. Presentato dall’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco e dal Direttore di 01 Distribution Luigi Lonigro, il nuovo listino si annuncia come un grande segnale di ripartenza per l’industria cinematografica del nostro Paese.

“Per illuminare questa ripartenza presentiamo un listino scintillante. Un listino fatto di grandi storie, di profondità e di sentimenti, ma soprattutto un listino di grande qualità. Composto da film che brillano, ognuno di una luce propria, in grado di catturare l’attenzione di un ampio pubblico attraverso un posizionamento ben preciso”, ha detto Paolo Del Brocco. “Durante questo duro e lungo periodo abbiamo garantito la prosecuzione delle produzioni, da cui partono tutte le economie della filiera, contribuendo a mantenere acceso il motore della cinematografia italiana”. Il listino 01 comprende titoli all’insegna di una grande libertà di scelta per un pubblico ampio e appassionato che sta dimostrando la grande voglia di tornare al cinema dopo tanti mesi.

Film di grandi registi come ‘Qui rido io’ di Mario Martone e ‘L’Ombra di Caravaggio’ di Michele Placido, ispirati alle vite di Eduardo Scarpetta e di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, e il nuovo film ‘Tre piani’ di Nanni Moretti, appena presentato e applaudito al Festival di Cannes, e la nuova appassionante opera di regia di Sergio Castellitto Il materiale emotivo ispirato ad una sceneggiatura di Ettore Scola. Sono in corso le riprese de Il colibrì di Francesca Archibugi tratto dallo splendido libro di Sandro Veronesi Premio Strega nel 2020.