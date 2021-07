Olimpiadi: pallavolo, azzurri battono 3-0 in amichevole la Tunisia

Tokyo, 21 lug. – (Adnkronos) – Seconda amichevole e secondo successo per la Nazionale Maschile che, in attesa dell’esordio nel torneo olimpico contro il Canada (sabato 24 ore 9 locali, le ore 2 in Italia), oggi ha battuto 3-0 la Tunisia di Antonio Giacobbe.

Il Blctengini ha naturalmente ruotato i suoi uomini cambiando qualcosa nella formazione iniziale rispetto a ieri: la regia come di consueto è stata affidata a Giannelli, Vettori opposto, confermato Piano al centro affiancato però da Anzani, martelli sono stati Juantorena e Lavia; il libero, naturalmente, Max Colaci.

Durante il corso della gara spazio a tutti gli effettivi tranne che il capitano Ivan Zaytsev tenuto a riposo. L’Italia anche stasera ha servito bene mettendo in difficoltà la ricezione avversaria; contestualmente ricevendo altrettanto bene (68% di positiva) è riuscita a sviluppare buone trame offensive che hanno fruttato un netto successo contro i nordafricani che hanno permesso agli azzurri di aggiungere importanti minuti nelle gambe. Alla fine del match le due squadre hanno disputato un ulteriore quarto set vinto anche questo da Juantorena e compagni con il punteggio di 19-17.