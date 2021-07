Olimpiadi: Cerimonia apertura Tokyo 2020, Italia sfilerà per 18esima

Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – L’Italia sfilerà in 18esima posizione nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 secondo l’alfabeto giapponese. Gli azzurri guidati dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani sfileranno dopo Israele e prima di Iran e Iraq. La sfilata che durerà circa due ore, per via del distanziamento relativo alle regole anti-covid, sarà aperta dalla Grecia, seguita dal Team dei Rifugiati. A chiudere la sfilata sarà il Giappone, paese ospitante, penultimo posto per la Francia che ospiterà il prossimi Giochi e al terzultimo posto gli Stati Uniti che ospiteranno l’edizione del 2028.