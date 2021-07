Meloni a Lega e Fi: “Su candidato Calabria bisogna rivedersi”

(Adnkronos) – ”In Calabria voglio vincere. Qual è il miglior candidato migliore in assoluto? Parliamone…Bisogna rivedersi un attimo e parlarne. Cose scontate non le do più, mettiamola così. Chiedo rispetto per noi, per la nostra storia. Io non ho mai fatto uno sgambetto a nessuno, soprattutto agli alleati…”. Lo ha detto Giorgia Meloni in diretta Facebook dalla Manduria, lasciando intendere che la partita del candidato governatore di centrodestra in Calabria non è ancora chiusa, anche se è stato ufficializzato l’azzurro Roberto Occhiuto.

Meloni si è detta poi ”molto dispiaciuta per il caso Rai”. “Se il Pd si fosse trovato al nostro posto, pensate a cosa sarebbe successo: girotondi, la Von der Leyen in campo, il finimondo…Ora rivendico la presidenza della Vigilanza Rai -ha ribadito-. Con noi sono state violate tutte le regole, io non ho mai fatto lo sgambetto a nessuno, soprattutto nei confronti degli alleati. Oggi Fdi non ha le giunte, non ha la Vigilanza Rai, abbiamo il Copasir e non perché ce l’hanno dato. Sulla Rai c’era un accordo e non è stato rispettato. Avevo stretto la mano a Silvio Berlusconi qualche giorno fa, l’ho sentito al telefono… Non è una questione di poltrone, ma di tenuta degli equilibri e di rispetto della nostra storia”.