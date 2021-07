Cannes: Moretti,’invecchiare di colpo? Succede se vince film dove donna resta incinta di un’auto’

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Un post inaspettato e polemico, con cui Nanni Moretti esprime tutta la sua delusione per la mancata considerazione al festival di Cannes del suo ‘Tre Piani’. Lo ha postato il regista romano su Instagram: Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”, scrive Moretti. Il riferimento è al film vincitore della Palma d’oro, ‘Titane’ della francese Julia Ducournau, un horror in cui la protagonista fa l’amore con una Cadillac e resta incinta.