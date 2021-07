Torino, 21 lug. – (Adnkronos) – E’ un sole splendente quello che ha accompagnato la giornata di allenamento della Juventus al JTC. I bianconeri, ai quali si è aggregato Merih Demiral (in attesa del rientro degli altri Nazionali), hanno svolto, come si consueto una doppia seduta. Al mattino focus sulla tecnica generale; al pomeriggio, invece, bianconeri in campo per una partitella 11 contro 11. Domani invece l’allenamento sarà solo al pomeriggio.