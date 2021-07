Milano, 21 lug. – (Adnkronos) – L’Inter non partirà domattina alla volta degli Stati Uniti per disputare la Florida Cup. Secondo Sky Sport, la decisione è stata presa “per tutelare la salute del gruppo squadra”. La squadra di Simone Inzaghi rimarrà in Italia a proseguire la preparazione alla prossima stagione. Ieri sera era arrivato il forfait dell’Arsenal al torneo per dei casi di positività al Covid-19 riscontrati nella rosa.