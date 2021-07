Calcio: Godin, ‘futuro? Giulini ha detto che chi ha offerte è sul mercato’

Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – “Ho un altro anno di contratto più uno ulteriore sul quale decido io. La prossima settimana torno in Sardegna per il precampionato ma il presidente Giulini ha detto che vivono una grande difficoltà economica e che tutti i giocatori per i quali arrivano offerte sono sul mercato”. Il difensore del Cagliari Diego Godin si esprime così sul suo futuro. “Hanno ricevuto un’offerta dalla Russia due-tre settimane fa, un’altra dalla Turchia, ma a me non ha chiamato nessuno, non ho ricevuto proposte direttamente, ho la testa nel Cagliari e questa è la verità dei fatti”, aggiunge Godin al programma uruguayano ‘Otra Cabeza’.