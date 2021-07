Opera Roma: nuova stagione fra innovazione e tradizione, inaugura ‘Julius Caesar’ di Battistelli (5)

(Adnkronos) – “Dobbiamo ringraziare la presidente Raggi e il sovrintendente Fuortes – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti – perché tutti noi veniamo dall’esperienza della pandemia. Ci siamo ritrovati chiusi nelle nostre case, ma ci è venuta in soccorso la cultura, una medicina dell’anima. Durante il lockdown, sono stati venduti il 40 per cento in più di libri. Il Teatro dell’Opera ha risposto facendo cose che normalmente non si fanno, con spettacoli al Circo Massimo con il giusto distanziamento, realizzando opere adattate alle nuove esigenze. Siamo riuscito a trasformare le difficoltà in nuove occasioni”.

“Per la post pandemia – ha concluso – abbiamo già l’indicazione che la gente chiede più cultura e noi dobbiamo dargliela. Dobbiamo portare la musica in città, l’iniziativa dell’Eur è molto bella e la moda, il turismo, sono settori dove l’uno può aiutare l’altro e anche noi possiamo dare una mano facendo cose di qualità e quindi attraendo i turisti. Nessun altro teatro ha dimostrato la vitalità dell’Opera di Roma”.