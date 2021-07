Opera Roma: nuova stagione fra innovazione e tradizione, inaugura ‘Julius Caesar’ di Battistelli (4)

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto tener conto di alcuni presupposti – ha sottolineato il direttore artistico Alessio Vlad – Siamo riusciti a rispettare tutti i contratti aperti. Abbiamo Janáček all’Opera, così come il ‘Julius Caesar’ di Shakespeare. Abbiamo lavorato con i registi più importanti del teatro musicale. Questo teatro è un organismo vivo e propositivo. Siamo riusciti a portare in scena rappresentazioni di diverse epoche ed è sempre difficile mantenere questo equilibrio”.

Prendendo la parola, la direttrice del corpo di ballo Eleonora Abbagnato ha rimarcato la collaborazione del Teatro dell’Opera con la moda, “un rapporto, come quello con Biagiotti, Dior e Saint Laurent, che è sempre stato presente e che comparirà in molte rappresentazioni che porteremo sul palco”. Dopo aver ringraziato Fuortes “per essere riuscito, con tutte le difficoltà, ad avere un corpo di ballo di 60 ballerini”, la Abbagnato ha ricordato “Roland Petit, che, a dieci anni dalla morte, rientra nel repertorio del teatro Costanzi con Notre Dame de Paris”. La ballerina ha voluto inoltre ricordare “Carla Fracci, la cui Giselle, ripresa da Julio Bocca, chiuderà la stagione dell’Opera”.