Olimpiadi: Spadafora, ‘scelta Egonu contro ogni stereotipo’

Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – “Contro ogni stereotipo! La scelta di Paola Egonu, nostra grande atleta, come portabandiera olimpica ai giochi di Tokyo supera in un colpo solo tutti i pregiudizi sul colore della pelle, sul genere e sull’orientamento sessuale, che ancora strisciano nel nostro Paese. L’ennesima testimonianza di quanto il mondo dello sport possa essere funzionale alla crescita culturale della nostra società!”. Così su Facebook il deputato del M5S ed ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora commenta la scelta del Cio di far portare all’azzurra Paola Egonu la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020.