Milano: Bernardo, ‘sarò sindaco door to door e vi prometto che ci sarò sempre’

Milano, 20 lug. (Adnkronos) – ”Se dovessi essere eletto sarò un sindaco door to door, andrò dai cittadini a chiedere se ho fatto bene o se ho fatto male, se c’e’ qualcosa che non va e anche se qualcosa è stata fatta bene”. Questa la promessa di Luca bernardo, candidato del centrodestra a Milano”.

”Mi vedrete anche dopo che sarò eletto -dice intervistato da Telelombardia- non sono un mago, ma uno che parte dalla gente per capire di cosa ha bisogno la gente Sarò al servizio della città”.