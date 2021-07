G8: Piccolo America, in piazza San Cosimato torna ‘Diaz – Non pulire questo sangue’

Roma, 20 lug. (Adnkronos/Cinematografo.it) – In piazza San Cosimato torna sul grande schermo ‘Diaz – Non pulire questo sangue’, nel ventesimo anniversario dei fatti del G8 di Genova, una delle ferite più dolorose e profonde al diritto democratico della storia italiana recente, e proprio nella data esatta del sanguinoso blitz alla scuola Diaz.

Mercoledì 21 luglio alle ore 21.15 – nell’ambito de Il Cinema in Piazza, settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America, che ha ideato la serata assieme a Confronti – un appuntamento per ribadire con forza l’importanza della democrazia e della sua tutela, per non dimenticarne mai la fragilità e la necessità di curarla, preservarla, coltivarla.

Sul palco di Trastevere per presentare il film (2012, 127 min) ci sarà il regista Daniele Vicari assieme ai membri del cast e della troupe Davide Iacopini, Paolo Calabresi, Jennifer Ulrich, Benni Atria e Teho Teardo. Con loro, i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato all’organizzazione della serata: Luigi Manconi (A Buon Diritto), Ilaria Masinara (Amnesty International Italia), Alessio Scandurra (Associazione Antigone) e Annalisa Camilli (Internazionale). Moderano l’incontro Asia Leofreddi (Confronti) e Boris Sollazzo (Radio Rock).