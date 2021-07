Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Il vaccino è l’unico strumento che abbiamo per combattere il virus e i ricoveri. Ma soprattutto è l’unico modo per poter tornare a fare una vita sociale normale. L’utilizzo del #GreenPass per ristoranti, discoteche ed eventi al chiuso è sempre meglio di chiudere tutto nuovamente e rivedere salire i contagi e far crollare l’economia”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio.