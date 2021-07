Roma: Fioroni, ‘serve una coraggiosa sperimentazione, Pd butti sul tavolo il jolly’

Roma, 19 lug (Adnkronos) – “Le elezioni amministrative sono il banco di prova della volontà di rinnovamento che alberga nelle stanze del Nazareno”. Lo scrive Giuseppe Fioroni in un intervento pubblicato su ‘Formiche’. “Prendiamo il caso di Roma. La candidatura di Gualtieri è sicuramente una garanzia di serietà e competenza. Come si accompagna, però, questa proposta di leadership? Se fosse velata dal compromesso di apparato, con l’ansia di soddisfare equilibri di altri tempi, di certo andrebbe sprecata una grande opportunità”, sottolinea l’ex ministro.

“Proviamo allora a buttare sul tavolo il jolly, facciamo vedere come il Pd sia disposto a cambiare volto, a fare il salto che serve in termini di programmi e personale politico, dando spazio alla conformazione di una partito ‘democratico e popolare’, veicolo di sano e autentico pluralismo nella coerenza di visione riformatrice”, suggerisce Fioroni.

“Roma può essere il campo di una coraggiosa sperimentazione. Perché non chiamare all’impegno, per dare forza domani al gruppo consiliare, chi esercita ruoli importanti nelle istituzioni? Perché non aprire la lista con una o più figure autorevoli, anche esterne al partito, principalmente con l’obiettivo di ‘parlare’ alla città con la voce del riformismo più genuino, secondo una traiettoria che possa unire iconograficamente Nathan e La Pira? Perché, infine, non prevedere che anche il simbolo di partito sia fatto oggetto di una qualche integrazione grafica, così da rimarcare la scelta in direzione della novità? Questa è la nostra scommessa”, prosegue.