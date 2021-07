Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Candidarsi alle suppletive? “No, per me la politica è dappertutto, nelle piazza, nei territori. In questo momento il mio impegno prioritario è lavorare per il rilancio del M5S”. Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.