Calcio: Depay, ’emozionato di essere al Barcellona, spero di vincere molti titoli’

Barcellona, 19 lug. – (Adnkronos) – “È un giorno molto speciale, sono emozionato. Spero di vincere molti titoli, sono venuto qui per questo”. Così Memphis Depay al sito ufficiale del Barcellona dopo il suo sbarco in Catalogna. “Sono appena tornato dalle vacanze e ora è il momento di concentrarmi sul lavoro -aggiunge il 27enne olandese-. Cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile. Amo giocare in modo offensivo e lo stile del Barça è perfetto per me”. Ad allenare i blaugrana Ronald Koeman suo ex allenatore in Nazionale. “Con lui ho fatto tanti passi avanti. Mi ha dato molta fiducia e ha spinto molto per farmi firmare con il miglior club del mondo. Sono molto contento che sia qui e sono pronto a lottare per lui”, conclude Depay.