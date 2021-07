Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Immagini agghiaccianti: stiamo parlando della Capitale. Fin dove vogliamo arrivare? Domani in Senato depositeremo una mozione per chiedere di commissariare Comune di Roma e Regione, oltre che far intervenire la Protezione Civile”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Matteo Richetti, senatore di Azione, postando un video del Tg5 in cui un branco di cinghiali rovista in un cassonetto dell’immondizia.