+Europa: Bonino torna, Della Vedova confermato segretario

(Adnkronos) – Emma Bonino torna in +Europa: lo ha annunciato durante il secondo congresso nazionale in corso a Roma: “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse”, ha affermato.

“Sono contenta si sia usciti da questa dinamica introvertita con la celebrazione di questo congresso che è stato veramente bello e ben riuscito. I nostri obiettivi e i nostri valori europeisti sono chiari da tempo e senza sbavature. E sono contenta – ha concluso Bonino – siano diventati maggioritari anche per gli altri”.

Benedetto Della Vedova è stato confermato segretario di +Europa nel corso congresso, che ha eletto anche Riccardo Magi presidente e Maria Saeli tesoriere.

Della Vedova ha ottenuto il 77% dei voti, Magi è stato eletto presidente con il 60% delle preferenze, mentre Saeli era l’unica candidata alla tesoreria. Giulio Del Balzo, candidato alla presidenza, ha ottenuto invece il 40% dei voti. Il congresso si è svolto per delegati presso l’hotel Hilton di Fiumicino, Roma.