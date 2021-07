Covid: Zaia, ‘da domani controlli intensificati in aeroporti veneti’

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Da domani intensificati i controlli agli aeroporti veneti. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “L’area tamponi all’interno dell’aeroporto Marco Polo di Venezia raddoppia. Da cinque (tre di accettazione e due di test) a dieci linee di screening anti Covid per testare gli arrivi dai Paesi europei oggetto di forte contagio. Saranno effettuati tamponi rapidi di terza generazione, e verrà verificato in alternativa se il viaggiatore è già in possesso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o del Green pass”, spiega in un post su Facbook.

“Oggi sono stati sottoposti a tampone 546 viaggiatori, da 26 voli: 6 per la Francia, 4 per la Spagna, 6 per la Germania, 1 per la Grecia, 3 per la Gran Bretagna, 1 per la Danimarca, 1 per la Turchia, 1 per gli Stati Uniti, 1 per l’Austria, 1 per la Svizzera e 1 per il Lussemburgo. Nessuno di loro è risultato positivo”, conclude Zaia.