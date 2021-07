Cannes 2021, Palma d’Oro al film Titane: i vincitori

(Adnkronos) – La Palma d’oro del festival di Cannes 2021 va a ‘Titane’ di Julia Ducournau. Il premio è stato annunciato dal presidente della Giuria, Spike Lee, per errore già all’inizio della cerimonia, quando invece viene annunciato per ultimo.

Cannes premia Caleb Landry Jones come Miglior attore per la sua interpretazione in ‘Nitram’ dell’australiano Justin Kurzel. Renate Reinsve si aggiudica il riconoscimento come Miglior attrice per il film ‘The Worst Person in the World’.

Il Premio della giuria va a pari merito ai film ‘Memoria’ di Apitchapong Weerasethakul e ‘Haberech’ di Nadav Lapid.